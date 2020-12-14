Про це повідомляє Deadline.

Поки анонсовано два сезони, що охоплюють період з моменту заснування колективу влітку 1962 го і до 1972-го, коли The Rolling Stones вирушили в американське турне “на розігріві” у співака Стіві Вандера.

Сценаристом виступить Нік Хорнбі, автор книги “High Fidelity”, за якою знятий фільм “Фанатик” з Джоном Кьюсаком.

Продюсером нового серіалу є компанія Left Bank Pictures, яка продюсує серіал Netflix “Корона”.

Як буде називатися серіал про групу і коли він вийде – поки невідомо.

The Rolling Stones утворилися в 1962 році. Вони випустили більше 20 платівок, багато з яких не раз потрапляли в списки найкращих альбомів усіх часів. Група стала однією з найуспішніших в історії музики. Імена вокаліста Міка Джаггера і гітариста Кіта Річардса стали культовими для світової культури.