Про це повідомляє видання Variety.

За інформацією видання, компанія Sony почала розробку серіал про супергероїню Шовк. Перемовини щодо напитання сценарію ведуться зі сценаристом Лорен Мун, який працював над серіалом Netflix “Нетиповий” (Atypical). Виконавчими продюсерами будуть Філ Лорд і Кріс Міллер.

Стрімінговий сервіс Amazon веде переговори щодо придбання проєкту разом з іншими потенційними серіалами Marvel, якими управляє Sony.

Чутки щодо того, що Sony зніматиме серіал про Шовк вперше з’явилися у 2018 році. Згодом з’явилися чутки, що Sony розробляє додатковий проєкт про Людину-павука, де основну увагу буде приділено Шовк. Наразі представники Sony та Amazon від коментарів щодо проєкту відмовляються.

Шовк — персонаж коміксів Marvel про Людину-павука (Пітера Паркера). Вона — американка корейського походження, однокласниця Пітера Паркера.

Як і Паркера, її вкусив радіоактивний павук, який дає їй можливість рухатися з неймовірною швидкістю, стріляти павутиною з кінчиків пальців.

У 2017 році вийшов фільм “Людина-павук: Повернення додому”. Роль Шовк тоді зіграла акторка Тіффані Еспенсен.