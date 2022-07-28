Американський продюсер, керівник Marvel Studios Кевін Файгі розповів про третю частину комедійного бойовика "Дедпул". Він пообіцяв, що третя частина буде масштабнішою, аніж перші дві.

Про це повідомляє британська новинно-розважальна компанія LADbible.

За словами Файгі, “Дедпул 3” стане великою подією, такою ж, як і фільми “Перший месник: Протистояння” і “Месники: Війна нескінченності”.

Продюсер додав, що у “Дедпул 3” глядачів очікуватиме “великий розмах”.

Відомо, що перші дві частини “Дедпула” були зняті кінокомпанією “20th Century Fox”, однак зйомками третьої частини фільму займалась студія “Marvel”. Таким чином, “Дедпул 3” стане першим фільмом кіновсесвіту Марвел з рейтингом R (тото, підлітки до 17-и років можуть дивитись фільм лише у супроводі одного з батьків чи законних представників).

Щодо сюжету третьої частини “Дедпула”, то про нього відомо небагато. Написати сценарій довірили Венді Моліне та Ліззі Моліне-Лоґлін, які писали сценарій для “Гамбургерів Боба”.

Зазначається, що сценаристи приєднались до написання “Дедпул 3” після того, як виконувач головної ролі, актор Раян Рейнольдс та команда “Marvel” вирішили, що продовження ідеально підійде для входження героя у кіновсесвіт Марвел.

Офіційна дата виходу фільму невідома, проте ще минулого року Фейгі заявляв, що виробництво стрічки розпочнеться “десь у 2022 році”.

“Це буде рейтинг R і ми працюємо над сценарієм вже зараз. Раян стежить за сценарієм прямо зараз… Але у цьому році зйомок не буде. Раян дуже зайнятий, дуже успішний актор”, – розповідав Кевін Файгі.