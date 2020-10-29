Девіда Гійода, продюсера фільму "Атомна блондинка", де зіграла Шарліз Терон, заарештувала поліція Лос-Анджелеса за підозрою в зґвалтуванні молодої жінки.

Про це пише видання Variety.

Детективи зі спеціального підрозділу поліції Лос-Анджелеса провели обшук і заарештували Гійода в його будинку в Шерман-Оукс в середу ввечері. 21-річна жінка, особа якої не розголошується, раніше повідомила поліції, що Гійод згвалтував її під час “вечірньої зустрічі”.

В даний час кінопродюсер знаходиться під вартою. Детективи Лос-Анджелеса цікавляться, чи були ще жертви Гійода.

У червні 53-річному Гійода звинуватили в зґвалтуванні, викраданні з метою вчинення зґвалтування і зґвалтуванні жертви, що знаходиться під впливом наркотиків, за чотири епізоди, які сталися в період з 2012 по 2015 рік.

У 2017 році актриса Джесіка Барт звинуватила Гійода в сексуальному насильстві і введенні їй наркотиків.

Гійод є виконавчим продюсером фільму Netflix 2020 року “Видобуток” з Крісом Гемсвортом, Ентоні Руссо, Майком Ларокка і Джо Руссо в головних ролях. Він також був виконавчим продюсером фільму “Атомна блондинка” 2017 року з Шарліз Терон у головній ролі.