Про це пише Variety.
Дітейла звинувачують в 15 згвалтуваннях і п’яти окремих нападах, скоєних в період з 2010 по 2018 рік.
Детективи поліції Лос-Анджелеса припускають, що крім відомих фактів зґвалтувань, можуть бути ще потенційні жертви.
Варто зазначити, що Дітейл працював з Jay-Z, Нікі Мінаж, Лілом Уейном, Wiz Khalifa і Дрейком, але найбільш відомий він своєю роботою над піснею “Drunk In Love” Бейонсе.
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- У квітні цього року прокуратура Лос-Анджелеса висунула нове звинувачення в сексуальному насильстві проти американського продюсера Гарві Вайнштейна. У травні його звинуватили в сексуальному насильстві ще чотири жінки.