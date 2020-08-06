У Лос-Анджелесі за звинуваченнями в сексуальному насильстві заарештували продюсера Ноела Фішера, відомого під псевдонімом Дітейл.

Про це пише Variety.

Дітейла звинувачують в 15 згвалтуваннях і п’яти окремих нападах, скоєних в період з 2010 по 2018 рік.

Детективи поліції Лос-Анджелеса припускають, що крім відомих фактів зґвалтувань, можуть бути ще потенційні жертви.

Варто зазначити, що Дітейл працював з Jay-Z, Нікі Мінаж, Лілом Уейном, Wiz Khalifa і Дрейком, але найбільш відомий він своєю роботою над піснею “Drunk In Love” Бейонсе.