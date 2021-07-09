Про це поінформували в пресслужбі конгломерату WarnerMedia, який володіє HBO Max.
Згідно з повідомленням, фільмування продовження серіалу стартувало в Нью-Йорку (США).
На першому офіційному кадрі можна побачити трьох головних героїнь: Сару Джессіку Паркер у ролі Керрі Бредшоу, Синтію Ніксон у ролі Міранди Хоббс та Крістін Девіс у ролі Шарлотти Йорк.
Варто зазначити, що Кім Кеттролл, яка зіграла роль Саманти Джонс, відмовилася від зйомок у продовженні.
Як відомо, продовження серіалу “Секс і місто” вийде під назвою “And Just Like That…” (“І просто так…”). Загалом планується зняти 10 серій тривалістю 30 хвилин кожна.
У нових епізодах дія відбувається через 20 років після подій серіалу “Секс і місто”.
“Цей новий розділ новаторського серіалу HBO “Секс і місто” покаже Керрі (Сара Джессіка Паркер), Міранду (Синтія Ніксон) і Шарлотту (Крістін Девіс) у їхній подорожі зі складної реальності життя та дружби в 30 років у ще більш складну реальність життя та дружби в 50″, – зазначили в WarnerMedia.
Виконавчим продюсером серіалу є Майкл Патрік Кінг.
Окрім Сари Джессіки Паркер, Синтії Ніксон і Крістін Девіс, у продовженні серіалу також з’являться:
• Кріс Нот (який повернеться до знакової ролі містера Біга);
• Девід Ейгенберг (повернеться до ролі Стіва Бреді, чоловіка Міранди Хоббс);
• Еван Хендлер (який знову втілить на екрані роль чоловіка Шарлотти Йорк – Гаррі Голденблатта);
• Віллі Ґарсон (у ролі “кращого друга-гея” головної героїні Стенфорда Блетча);
• Маріо Кантоне (у ролі Ентоні Марантіно – дизайнера Шарлотти Йорк та партнера Блетча).
Нові серії вийдуть на HBO Max.
Тим часом у Мережі з′явилися перші фото зі знімального майданчика:
Про що серіал
“Секс і місто” – американський комедійно-драматичний телесеріал каналу HBO, створений Дарреном Старом. Епізоди виходили в ефір з 6 червня 1998 по 22 лютого 2004 рр. Всього було знято 94 епізоди в складі шести телевізійних сезонів.
Потім за його мотивами зняли два повнометражні фільми, що вийшли в 2008 і 2010 роках.
Дія серіалу розгортається в Нью-Йорку і розповідає про життя чотирьох подруг у віці “за 30”. Вони вільно обговорюють питання сексу, любові і кар’єри. У серіалі піднімаються питання безпечного сексу, сексуальної орієнтації, безладних зв’язків, фемінізму, ролі жінки в сучасному суспільстві і багато інших.
Серіал заснований на однойменній книзі журналістки і письменниці Кендес Бушнелл. Основний склад протягом усього серіалу залишався незмінним: Сара Джессіка Паркер, Кім Кеттролл, Крістін Девіс і Синтія Ніксон.
Серіал став улюбленим для мільйонів шанувальників по всьому світу. Як зазначає агентство ВВС, коли “Секс і місто” вперше з’явився на телевізійних екранах, його сприйняли як революційний: чотири жінки відверто говорять про свою любов і сексуальне життя (не кажучи вже про самі сексуальні сцени).
Мода була надзвичайно впливовою частиною серіалу: балетна пачка, яку носила Сара Джессіка Паркер, в поєднанні з шубою і підборами, була описана як “ансамбль, багатий культурним резонансом”.
Серіал бив рекорди рейтингів: фінал у 2004 році в США подивилися 10,6 млн глядачів.
Серіал був найбільш популярним у віковій групі 18-34 років.
Він отримав позитивні відгуки критиків і безліч нагород і номінацій на престижні премії: серед них 7 премій “Еммі”, 8 премій “Золотий глобус” і 11 премій Гільдії кіноакторів.
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- Кім Кеттролл, яка виконала роль Саманти Джонс, відмовилася від зйомок у продовженні. Відомо, що у Кеттролл в останні роки були напружені стосунки з командою шоу, зокрема з Сарою Джессікою Паркер. Так, у 2017 році Кеттролл заявила, що “ніколи не дружила” зі своїми колегами по серіалу. Вона повідомила про “токсичні стосунки” і відмовилася від участі в третьому фільмі “Секс і місто”.
- Герой Ейдан Шоу, колишній наречений Керрі Бредшоу, роль якого виконував Джон Корбетт, знову з’явиться в серіалі “Секс і місто”.
- Замість Саманти Паркер, роль якої зіграла Кім Кеттролл, у продовженні серіалу “Секс і місто” з’являться двоє нових персонажів. Одного з них зіграє 45-річна акторка Сара Рамірес. Вона виконає роль небінарної людини, яка не зараховує себе до жодної статі.