Стрімінговий сервіс HBO Max опублікував перше офіційне фото зі зйомок продовження культового серіалу "Секс і місто".

Про це поінформували в пресслужбі конгломерату WarnerMedia, який володіє HBO Max.

Згідно з повідомленням, фільмування продовження серіалу стартувало в Нью-Йорку (США).

На першому офіційному кадрі можна побачити трьох головних героїнь: Сару Джессіку Паркер у ролі Керрі Бредшоу, Синтію Ніксон у ролі Міранди Хоббс та Крістін Девіс у ролі Шарлотти Йорк.

Варто зазначити, що Кім Кеттролл, яка зіграла роль Саманти Джонс, відмовилася від зйомок у продовженні.

Як відомо, продовження серіалу “Секс і місто” вийде під назвою “And Just Like That…” (“І просто так…”). Загалом планується зняти 10 серій тривалістю 30 хвилин кожна.

У нових епізодах дія відбувається через 20 років після подій серіалу “Секс і місто”.

“Цей новий розділ новаторського серіалу HBO “Секс і місто” покаже Керрі (Сара Джессіка Паркер), Міранду (Синтія Ніксон) і Шарлотту (Крістін Девіс) у їхній подорожі зі складної реальності життя та дружби в 30 років у ще більш складну реальність життя та дружби в 50″, – зазначили в WarnerMedia.

Виконавчим продюсером серіалу є Майкл Патрік Кінг.

Окрім Сари Джессіки Паркер, Синтії Ніксон і Крістін Девіс, у продовженні серіалу також з’являться:

• Кріс Нот (який повернеться до знакової ролі містера Біга);

• Девід Ейгенберг (повернеться до ролі Стіва Бреді, чоловіка Міранди Хоббс);

• Еван Хендлер (який знову втілить на екрані роль чоловіка Шарлотти Йорк – Гаррі Голденблатта);

• Віллі Ґарсон (у ролі “кращого друга-гея” головної героїні Стенфорда Блетча);

• Маріо Кантоне (у ролі Ентоні Марантіно – дизайнера Шарлотти Йорк та партнера Блетча).

Нові серії вийдуть на HBO Max.

Тим часом у Мережі з′явилися перші фото зі знімального майданчика:

Про що серіал

“Секс і місто” – американський комедійно-драматичний телесеріал каналу HBO, створений Дарреном Старом. Епізоди виходили в ефір з 6 червня 1998 по 22 лютого 2004 рр. Всього було знято 94 епізоди в складі шести телевізійних сезонів.

Потім за його мотивами зняли два повнометражні фільми, що вийшли в 2008 і 2010 роках.

Дія серіалу розгортається в Нью-Йорку і розповідає про життя чотирьох подруг у віці “за 30”. Вони вільно обговорюють питання сексу, любові і кар’єри. У серіалі піднімаються питання безпечного сексу, сексуальної орієнтації, безладних зв’язків, фемінізму, ролі жінки в сучасному суспільстві і багато інших.

Серіал заснований на однойменній книзі журналістки і письменниці Кендес Бушнелл. Основний склад протягом усього серіалу залишався незмінним: Сара Джессіка Паркер, Кім Кеттролл, Крістін Девіс і Синтія Ніксон.

Серіал став улюбленим для мільйонів шанувальників по всьому світу. Як зазначає агентство ВВС, коли “Секс і місто” вперше з’явився на телевізійних екранах, його сприйняли як революційний: чотири жінки відверто говорять про свою любов і сексуальне життя (не кажучи вже про самі сексуальні сцени).

Мода була надзвичайно впливовою частиною серіалу: балетна пачка, яку носила Сара Джессіка Паркер, в поєднанні з шубою і підборами, була описана як “ансамбль, багатий культурним резонансом”.

Серіал бив рекорди рейтингів: фінал у 2004 році в США подивилися 10,6 млн глядачів.

Серіал був найбільш популярним у віковій групі 18-34 років.

Він отримав позитивні відгуки критиків і безліч нагород і номінацій на престижні премії: серед них 7 премій “Еммі”, 8 премій “Золотий глобус” і 11 премій Гільдії кіноакторів.

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