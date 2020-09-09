Худкерівник чоловічого одягу бренду Louis Vuitton та засновник Off-White Вірджил Абло в колаборації з Mercedes-Benz створив унікальну версію авто G-Class.

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У вівторок, 8 вересня, Вірджил Абло та Mercedes-Benz презентували створену в колаборації художню версію культового Mercedes-Benz G-Class, якому торік виповнилося 40 років.

Абло працював над проєктом спільно з головним дизайнером Mercedes-Benz Горденом Вагенером. Вони зменшили форми авто, прибрали “непотрібні деталі” — дзеркала, поворотники та передній бампер. Кузов автомобіля розширили й опустили, а колеса змінили на перегонові.

“Ми хотіли помістити G в абсолютно інше середовище. Всі ставлять його на бездоріжжя… Він вже там. Ми зробили навпаки. Ми перетворили його на перегонову автівку, поставили на землю і поставили на нього великі перегонові шини”, — прокоментував Вагенер.

Також було додано деякі деталі, які більше підходять до треку: блакитний каркас безпеки, вихлопні труби, гоночні сидіння, аналогові датчики на приладовій панелі.

Попри ці численні зміни корпус автомобіля залишився впізнаваним.

Очікується, що Абло покаже автомобіль на виставці своїх робіт, але дата і місце ще невідомі.

Зменшена копія роботи буде виставлена на аукціоні Sotheby’s Contemporary Curated, торги почнуться 14 вересня.