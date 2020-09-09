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У вівторок, 8 вересня, Вірджил Абло та Mercedes-Benz презентували створену в колаборації художню версію культового Mercedes-Benz G-Class, якому торік виповнилося 40 років.

Абло працював над проєктом спільно  з головним дизайнером Mercedes-Benz Горденом Вагенером. Вони зменшили форми авто, прибрали “непотрібні деталі” — дзеркала, поворотники та передній бампер. Кузов автомобіля розширили й опустили, а колеса змінили на перегонові.

“Ми хотіли помістити G в абсолютно інше середовище. Всі ставлять його на бездоріжжя… Він вже там. Ми зробили навпаки. Ми перетворили його на перегонову автівку, поставили на землю і поставили на нього великі перегонові шини”, — прокоментував Вагенер.

Фото: gorden.wagener / Іnstagram

Фото: mercedesamg / Іnstagram

Фото: mercedesamg / Instagram

Також було додано деякі деталі, які більше підходять до треку: блакитний каркас безпеки, вихлопні труби, гоночні сидіння, аналогові датчики на приладовій панелі.

Попри ці численні зміни корпус автомобіля залишився впізнаваним.

Фото: mercedesamg / Іnstagram

Фото: mercedesamg / Іnstagram

Фото: virgilabloh / Instagram

Фото: virgilabloh / Instagram

Фото: virgilabloh / Instagram

Очікується, що Абло покаже автомобіль на виставці своїх робіт, але дата і місце ще невідомі.

Зменшена копія роботи буде виставлена на аукціоні Sotheby’s Contemporary Curated, торги почнуться 14 вересня.

Фото: virgilabloh / Іnstagram

Фото: virgilabloh / Іnstagram

Фото: virgilabloh / Іnstagram

Фото: virgilabloh / Іnstagram

Фото: virgilabloh / Instagram