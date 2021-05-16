Про це повідомляє пресслужба судів Петербурга.
На думку прокурора, в ролику міститься інформація, “що заперечує сімейні цінності і пропагує нетрадиційні сексуальні стосунки”.
Адміністративну позовну заяву залишено без руху до 7 червня 2021.
Ролик Dolce & Gabbana був опубліковано 13 лютого.
В описі до посту йдеться, що бренд підтримує TrevorProject – американську організацію із запобігання самогубствам серед представників ЛГБТК +.
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- Ювелірний дім Tiffany & Co презентував нову колекцію обручок з діамантами для чоловіків. У компанії кажуть, що такі прикраси мають неабиякий попит.