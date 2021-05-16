Октябрьський районний суд Санкт-Петербурга зареєстрував заяву прокурора про заборону рекламного відеоролика з дівчатами, які цілуються. Відео опубліковане в Instagram модного бренду Dolce & Gabbana.

Про це повідомляє пресслужба судів Петербурга.

На думку прокурора, в ролику міститься інформація, “що заперечує сімейні цінності і пропагує нетрадиційні сексуальні стосунки”.

Адміністративну позовну заяву залишено без руху до 7 червня 2021.

Ролик Dolce & Gabbana був опубліковано 13 лютого.

В описі до посту йдеться, що бренд підтримує TrevorProject – американську організацію із запобігання самогубствам серед представників ЛГБТК +.

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