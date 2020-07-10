Про це в повідомили в прес-службі шерифа округу Вентура.
Як повідомлялося раніше, в середу американська акторка та співачка, широко відома за своєю роллю черлідерши Сантани Лопез в телесеріалі “Хор”, Ная Рівера зникла безвісти під час прогулянки з чотирирічним сином Джозі на орендованому човні. Після того, як закінчився термін повернення човна, співробітники бази вирушили їх шукати, але виявили лише чотирирічного Джозі, який спав в човні в рятувальному жилеті. Протягом вже троьх діб правоохоронці проводять пошукову операцію. Озеро було закрито для відвідування.
У день зникнення дівчини до пошуків були залучені 50 осіб, човни, дрони та авіація. До вечора середи були досліджені берегова лінія, поверхня озера, дно поблизу місця, де човен бачили востаннє.
У четвер вранці пошуки продовжилися. Кількість учасників пошукової операції було збільшено вдвічі, залучили водолазів і гідролокатори.
Пошукова операція продовжилася і у п’ятницю, але пошуки не дали результатів.
За словами сержанта Кевіна Донохью з офісу шерифа округу Вентура, пошуки ускладнені тим, що місцями дно озера вкрите поплутаним корінням дерев.
“Коли ви говорите про підводний світ і справді обмеженої видимості, це повільний процес пошуку”, — зазначив він.
Зараз слідчі вважають, що Рівера потонула та це “здається трагічним нещасним випадком”.
- Раніше правоохоронці звинуватили Тома Хагена, одного з найбагатших людей Норвегії, у вбивстві його дружини, яка зникла в жовтні 2018 року.