Слідчі вважають 33-річну зірку телесеріалу "Хор" Знаю Рівера, яка зникла під час прогулянки на човні кілька днів тому, загиблої.

Про це в повідомили в прес-службі шерифа округу Вентура.

Як повідомлялося раніше, в середу американська акторка та співачка, широко відома за своєю роллю черлідерши Сантани Лопез в телесеріалі “Хор”, Ная Рівера зникла безвісти під час прогулянки з чотирирічним сином Джозі на орендованому човні. Після того, як закінчився термін повернення човна, співробітники бази вирушили їх шукати, але виявили лише чотирирічного Джозі, який спав в човні в рятувальному жилеті. Протягом вже троьх діб правоохоронці проводять пошукову операцію. Озеро було закрито для відвідування.

У день зникнення дівчини до пошуків були залучені 50 осіб, човни, дрони та авіація. До вечора середи були досліджені берегова лінія, поверхня озера, дно поблизу місця, де човен бачили востаннє.

У четвер вранці пошуки продовжилися. Кількість учасників пошукової операції було збільшено вдвічі, залучили водолазів і гідролокатори.

Пошукова операція продовжилася і у п’ятницю, але пошуки не дали результатів.

За словами сержанта Кевіна Донохью з офісу шерифа округу Вентура, пошуки ускладнені тим, що місцями дно озера вкрите поплутаним корінням дерев.

“Коли ви говорите про підводний світ і справді обмеженої видимості, це повільний процес пошуку”, — зазначив він.

Зараз слідчі вважають, що Рівера потонула та це “здається трагічним нещасним випадком”.