Шанувальники американського репера Каньє Веста після публікації його останньої світлини попросили видалити її з соціальної мережі.

Про це повідомляють #Букви з посиланням на Instagram репера.

Нещодавно артиста звинуватили у побитті фаната, який попросив у нього автограф та проігнорував прохання не фотографувати біля нічного клубу в центрі Лос-Анджелеса 13 січня. Наразі він перебуває під слідством поліції, як зазначає “Los Angeles Times“.

Після цього інциденту на своїй сторінці в Instagram Каньє опублікував світлину, яку соцмережа має маркувати, як потенційно неприйнятний контент, який може містити сцени жорстокості або насильства.

Однак, те саме фото позначене відповідним попередженням лише на сторінці музичного гурту “Los Angeles Confidential”, який позначений на світлині. На дописі Каньє Веста така позначка відсутня.

У коментарях прихильники артиста просять видалити світлину та зазначають, що такий вміст повинен мати відповідну позначку.