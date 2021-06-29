Принц Чарльз не прийде на відкриття статуї принцеси Діани

Про це пише британське видання Express.
Зазначається, що на заході будуть присутні сини покійної принцеси – Вільям та Гаррі, без своїх дружин. Однак ексчоловік Леді Ді, Принц Чарльз, відмовився йти на відкриття, оскільки побоюється повернення старих ран та спогадів.
Принц Уельський прожив з Діаною 15 років у шлюбі. Наразі він вирішив не згадувати трагічні обставини її смерті та свої переживання.
“Для нього це дуже важко. Ця подія може повернути старі рани, спогади. Після смерті Діани Чарльз вирішив, що краще залишити всі спогади при собі”, – поділився близький друг принца.
Герцогиня Кембридзька Кейт Міддлтон не супроводжуватиме чоловіка на відкритті статуї принцеси Діани. Ця новина засмутила багатьох прихильників королівської сім’ї, адже Кетрін могла б посприяти зближенню Вільяма та Гаррі.
До речі, герцогиня Сассекська Меган Маркл також не поїде до Великої Британії на відкриття статуї принцеси Діани з нагоди 60-річчя з дня її народження.
Причини такого рішення Маркл не називають, але вона виступить на заході онлайн. Схоже, герцогиня поки не хоче залишати новонароджену доньку Лілібет з помічницями.
- Водночас принц Гаррі прилетів до Лондона (Велика Британія) з нагоди відкриття статуї в 60-річчя з дня народження його матері – принцеси Діани.