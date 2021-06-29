Принц Чарльз не прийде на відкриття статуї принцеси Діани

Про це пише британське видання Express.

Зазначається, що на заході будуть присутні сини покійної принцеси – Вільям та Гаррі, без своїх дружин. Однак ексчоловік Леді Ді, Принц Чарльз, відмовився йти на відкриття, оскільки побоюється повернення старих ран та спогадів.

Принц Уельський прожив з Діаною 15 років у шлюбі. Наразі він вирішив не згадувати трагічні обставини її смерті та свої переживання.

“Для нього це дуже важко. Ця подія може повернути старі рани, спогади. Після смерті Діани Чарльз вирішив, що краще залишити всі спогади при собі”, – поділився близький друг принца.