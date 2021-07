Про це він розповів в програмі Hospital Broadcasting Association, інформує Times of London.

За словами принца, він був зачарований “сліпучим” талантом Стрейзанд. Зокрема, монарх зберіг особливі спогади про їхню першу зустріч.

“Я завжди був великим шанувальником неймовірно різнобічної американської актриси та співачки Барбари Стрейзанд. Ще у 1974 році, коли я служив у Королівському флоті на фрегаті HMS Jupiter, я почув, що вона знімає фільм “Смішна леді” в студії Warner Brothers… Мені пощастило побувати на знімальному майданчику і зустріти її там”, – сказав принц.

Він також додав, що пісня “Do not Rain on My Parade”, яку Стрейзанд виконала у мюзиклі “Смішна дівчина” (1964), й досі є його улюбленою.

Після знайомства британський принц і американська зірка почали спілкуватися. У 1994 році Стрейзанд співала на концерті на підтримку його благодійної організації Prince’s Trust.

Тоді ж Барбара та Чарльз відвідали гала-вечір у Лос-Анджелесі, а через рік Чарльз прийняв Барбару у своєму будинку в Глостерширі. Тоді він вже три роки був розлучений з принцесою Діаною.

У 2019 році під час концерту в Гайд-парку Барбару Стрейзанд запитали про дружбу принцом. Вона відповіла дуже загадково:

“Якби я правильно розіграла карти, я могла б стати першою єврейською принцесою”.