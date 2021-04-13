Принц Філіп перед смертю дав Чарльзу останні настанови, – ЗМІ

Герцог Единбурзький принц Філіп, який помер 9 квітня, перед смертю покликав свого сина принца Чарльза та озвучив свою останню волю.

Про це повідомляє британське видання Mirror.

Зазначається, що, перебуваючи у лікарні після операції на серці, принц Філіп покликав свого сина Чарльза. Очевидно, герцог відчував наближення смерті, тому відверто поговорив із сином та озвучив йому три свої бажання.

Під час розмови з Чарльзом принц Філіп:

попросив доглядати за королевою Єлизаветою II та піклуватися про неї;

розповів, як слід вести королівську сім’ю після його смерті;

попросив повернутися додому, до Віндзорського замку, аби піти з життя, перебуваючи в рідних стінах, а не на лікарняному ліжку.

Видання зазначає, що ця розмова могла статися 22 лютого. Тоді Чарльз повертався із лікарні зі сльозами на очах. Очевидно, саме настанови батька його так розчулили.