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Принц Філіп перед смертю дав Чарльзу останні настанови, – ЗМІ

Герцог Единбурзький принц Філіп, який помер 9 квітня, перед смертю покликав свого сина принца Чарльза та озвучив свою останню волю.

Вівторок, 13 квітня 2021, 21:01

Про це повідомляє британське видання Mirror.

Зазначається, що, перебуваючи у лікарні після операції на серці, принц Філіп покликав свого сина Чарльза. Очевидно, герцог відчував наближення смерті, тому відверто поговорив із сином та озвучив йому три свої бажання.

Під час розмови з Чарльзом принц Філіп:

  • попросив доглядати за королевою Єлизаветою II та піклуватися про неї;
  • розповів, як слід вести королівську сім’ю після його смерті;
  • попросив повернутися додому, до Віндзорського замку, аби піти з життя, перебуваючи в рідних стінах, а не на лікарняному ліжку.

Видання зазначає, що ця розмова могла статися 22 лютого. Тоді Чарльз повертався із лікарні зі сльозами на очах. Очевидно, саме настанови батька його так розчулили.

Нагадаємо, 23 лютого стало відомо, що чоловік королеви Великої Британії Єлизавети II принц Філіп підхопив інфекцію.

Філіп був госпіталізований в лікарню короля Едуарда VII в Лондоні 16 лютого. У березні його перевели в лікарню Святого Варфоломія – спеціалізовану високотехнологічну лікарню – для операції, яка пов’язана з “уже наявним серцевим захворюванням”.

Раніше повідомлялося, що у зв’язку з пандемією коронавірусу похорон герцога Единбурзького принца Філіпа відбудеться з деякими змінами. Прощання з членом королівської родини пройде без представників громадськості.

  • Зазначається, що це було найдовше перебування принца в лікарні. Після виписки Філіп повернувся до Віндзорського замку. 
  • Там він і помер 9 квітня. Детальніше про смерть принца Філіпа – у матеріалі.
  • #Букви зібрали знакові фото, які розповідають про життєвий шлях герцога Единбурзького.
  • Принца Філіпа поховають у суботу, 17 квітня. Церемонія пройде у каплиці Святого Георгія в Віндзорському замку – початок о 15:00 за місцевим часом (17:00 за Києвом).
Теги: королівська родина, Велика Британія, королівська родина, принц Філіп, смерть, принц Чарльз

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