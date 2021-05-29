Герцог Единбурзький принц Філіп залишив своїм дітям, онукам та навіть працівникам у спадок кругленьку суму.

Про це повідомляє видання Page Six.

Королівський інсайдер розповів виданню, що принц Філіп, на відміну від інших членів монаршої сім’ї, був дуже щедрим. За його даними, чоловік королеви Єлизавети II залишив у спадок своїй сім’ї 42 млн доларів.

Зазначається, що певну частину цих коштів герцог заповів трьом чоловікам, які працювали на нього останніми роками.

Попри напружені стосунки королівської родини із сім’єю принца Гаррі та Меган Маркл, принц Філіп залишив онуку частину спадку.

“Філіп був не з тих, хто карає онука за погану поведінку. Він був дуже справедливою, врівноваженою і милою людиною. Ніколи не тримав зла”, – каже інсайдер.

Водночас четверо дітей принца Філіпа – принц Чарльз, принцеса Енн, принц Едвард та принц Ендрю, – не отримають грошей від батька. При цьому герцог Единбурзький заповів їм свою бібліотеку.

У Букінгемському палаці відмовилися коментувати зміст заповіту Філіпа, пославшись на приватність.

Чоловік Єлизавети II помер 9 квітня у віці 99 років. Церемонія поховання відбулася 17 квітня у каплиці Святого Георгія в Віндзорському замку.

На ній через карантинні обмеження у зв’язку з епідемією коронавірусу змогли бути лише найближчі родичі.