Принц Гаррі може приїхати на похорон принца Філіпа без Меган Маркл

Про це повідомляє видання People.
Згідно з новими COVID-правилами, Гаррі повинен на декілька днів відправитися на самоізоляцію та зробити тест на коронавірус. Лише після цього він зможе приєднатися до королівської сім’ї у каплиці Святого Георгія, де лежатиме тіло принца Філіпа.
Наразі невідомо, чи прибуде разом із ним герцогиня Сассекська Меган Маркл, яка виношує другу дитину, а також їхній син Арчі.
Цікаво, що подружжя й досі не опублікувало традиційну заяву у зв’язку зі смертю принца Філіпа.
Видання пише, що 36-річний принц Гаррі завжди був дуже близьким зі своїм дідом. Їх часто ловили на публіці усміхненими. Вони жартували та веселилися на усіх королівських заходах.
Філіп також зіграв вирішальну роль у житті принців Вільяма та Гаррі після смерті їх матері, принцеси Діани в 1997 році. Річ у тім, що він сам втратив матір у дитячому віці, тому розумів онуків, як ніхто інший.
23 лютого стало відомо, що чоловік королеви Великої Британії Єлизавети II принц Філіп підхопив інфекцію.
Філіп був госпіталізований в лікарню короля Едуарда VII в Лондоні 16 лютого. У березні його перевели в лікарню Святого Варфоломія – спеціалізовану високотехнологічну лікарню – для операції, яка пов’язана з “уже наявним серцевим захворюванням”.
Потім його перевели назад в лікарню короля Едуарда VII, з якої сьогодні, 16 березня, і виписали.
- Зазначається, що це було найдовше перебування принца в лікарні. Після виписки Філіп повернувся до Віндзорського замку.
- Там він і помер 9 квітня. Детальніше про смерть принца Філіпа – у матеріалі.
- #Букви зібрали знакові фото, які розповідають про життєвий шлях герцога Единбурзького.