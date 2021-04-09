Covid-19 Україна

оновлено 09.04.2021 о 20:02

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Принц Гаррі може приїхати на похорон принца Філіпа без Меган Маркл

Принц Гаррі планує повернутися до Великої Британії вперше за рік, щоб попрощатися з дідусем принцом Філіпом, який помер сьогодні у віці 99 років.

П’ятниця, 9 квітня 2021, 20:59

Про це повідомляє видання People.

Згідно з новими COVID-правилами, Гаррі повинен на декілька днів відправитися на самоізоляцію та зробити тест на коронавірус. Лише після цього він зможе приєднатися до королівської сім’ї у каплиці Святого Георгія, де лежатиме тіло принца Філіпа.

Наразі невідомо, чи прибуде разом із ним герцогиня Сассекська Меган Маркл, яка виношує другу дитину, а також їхній син Арчі. 

Цікаво, що подружжя й досі не опублікувало традиційну заяву у зв’язку зі смертю принца Філіпа.

Видання пише, що 36-річний принц Гаррі завжди був дуже близьким зі своїм дідом. Їх часто ловили на публіці усміхненими. Вони жартували та веселилися на усіх королівських заходах. 

Філіп також зіграв вирішальну роль у житті принців Вільяма та Гаррі після смерті їх матері, принцеси Діани в 1997 році. Річ у тім, що він сам втратив матір у дитячому віці, тому розумів онуків, як ніхто інший.

23 лютого стало відомо, що чоловік королеви Великої Британії Єлизавети II принц Філіп підхопив інфекцію.

Філіп був госпіталізований в лікарню короля Едуарда VII в Лондоні 16 лютого. У березні його перевели в лікарню Святого Варфоломія – спеціалізовану високотехнологічну лікарню – для операції, яка пов’язана з “уже наявним серцевим захворюванням”.

Потім його перевели назад в лікарню короля Едуарда VII, з якої сьогодні, 16 березня, і виписали.

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