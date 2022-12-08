Принц Гаррі та його дружина Меган Маркл звинуватили королівську родину в "несвідомому упередженні" у новому серіалі від Netflix. Прогнозують, що стрічка поглибить розкол між подружжям та Букінгемським палацом.

Про це інформує CNN.

Перші три епізоди проєкту під назвою “Гаррі та Меган” вийшли сьогодні, 8 грудня.

У цих серіях детально розповідається про зародження роману пари та перше знайомство Меган з особливостями королівського життя. Також там розповідають про дитинство Гаррі, британські таблоїдні ЗМІ та загибель його матері Діани, принцеси Уельської.

Принц Гаррі також звинуватив королівську сім’ю в “несвідомому упередженні”, через яке вони не бачили труднощів, які він і Меган пережили за роки до того, як покинули Букінгемський палац.

Принц Гаррі перші кілька хвилин шоу розпочав із критики ЗМІ:

“Ніхто не знає повної правди. Ми знаємо всю правду, установа [палац] знає всю правду та засоби масової інформації знають всю правду, тому що вони брали участь у цьому”, – сказав Гаррі. Він додав, що вважає своїм “обов’язком” “викрити цю експлуатацію та хабарництво, які відбуваються в наших ЗМІ”.

Розповіді про “скелети” в королівській шафі

“Я визнаю, що в усьому світі знайдуться люди, які принципово не згодні з тим, що я зробив і як я це зробив”, — сказав принц Гаррі про переломне рішення залишити королівську сім’ю на початку 2020 року, яке створило основу для років одкровень від пари та погіршили їхні стосунки з родичами Гаррі. “Але я знав, що повинен зробити все можливе, щоб захистити свою сім’ю, особливо після того, що сталося з моєю мамою”.

Подружжя раніше розповідали про обмеження, накладені на них, коли вони були членами королівської родини, і про це неодноразово повторювали в серіалі.

Меган описала своє оголошення про заручини у 2017 році як “організоване реаліті-шоу”. Зокрема, за її словами, їхнє перше інтерв’ю як зарученої пари було “відрепетированим”.

Принц Гаррі також наголосив, що ЗМІ часто робили акцент на расі його дружини та що така ж напруга відчувалася у родині.