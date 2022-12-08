Про це інформує CNN.

Перші три епізоди проєкту під назвою “Гаррі та Меган” вийшли сьогодні, 8 грудня.

У цих серіях детально розповідається про зародження роману пари та перше знайомство Меган з особливостями королівського життя. Також там розповідають про дитинство Гаррі, британські таблоїдні ЗМІ та загибель його матері Діани, принцеси Уельської.

Принц Гаррі також звинуватив королівську сім’ю в “несвідомому упередженні”, через яке вони не бачили труднощів, які він і Меган пережили за роки до того, як покинули Букінгемський палац.

Принц Гаррі перші кілька хвилин шоу розпочав із критики ЗМІ:

“Ніхто не знає повної правди. Ми знаємо всю правду, установа [палац] знає всю правду та засоби масової інформації знають всю правду, тому що вони брали участь у цьому”, – сказав Гаррі. Він додав, що вважає своїм “обов’язком” “викрити цю експлуатацію та хабарництво, які відбуваються в наших ЗМІ”.

Розповіді про “скелети” в королівській шафі

“Я визнаю, що в усьому світі знайдуться люди, які принципово не згодні з тим, що я зробив і як я це зробив”, — сказав принц Гаррі про переломне рішення залишити королівську сім’ю на початку 2020 року, яке створило основу для років одкровень від пари та погіршили їхні стосунки з родичами Гаррі. “Але я знав, що повинен зробити все можливе, щоб захистити свою сім’ю, особливо після того, що сталося з моєю мамою”.

Подружжя раніше розповідали про обмеження, накладені на них, коли вони були членами королівської родини, і про це неодноразово повторювали в серіалі.

Меган описала своє оголошення про заручини у 2017 році як “організоване реаліті-шоу”. Зокрема, за її словами, їхнє перше інтерв’ю як зарученої пари було “відрепетированим”.

Принц Гаррі також наголосив, що ЗМІ часто робили акцент на расі його дружини та що така ж напруга відчувалася у родині.

“Це скелети в шафі, які часто небажано з’являються в повсякденному житті цієї сім’ї – іноді, знаєте, ви є частиною проблеми, а не частиною вирішення, і існує величезний рівень несвідомого упередження”, – сказав Гаррі. “Річ з неусвідомленим упередженням – насправді ніхто не винен. Але як тільки це було вказано або визначено всередині вас, ви повинні виправити це”.

Принц Гаррі згадав також перші зустріч Меган Маркл з королевою, Кетрін, герцогинею Кембриджською, та іншими високопоставленими членами королівської сім’ї.

“Я пам’ятаю, як моя родина вперше зустрілася з нею і була неймовірно вражена. Деякі з них не зовсім знали, що з собою робити”, — сказав Гаррі. “Вони були здивовані… той факт, що я зустрічався з американською актрисою, був, мабуть, тим, що затьмарило їхнє судження більше, ніж будь-що інше на початку”.

“Найбільшою проблемою була актриса, як не дивно”, — додала Меган.

Принц Гаррі порівняв Меган Маркл з Діаною

Протягом перших трьох епізодів серіалу подружжя розповідало про своє розчарування через британські ЗМІ.

“Моє обличчя було всюди, моє життя було всюди, таблоїди захопили все”, — сказала Меган про свої перші зустрічі з пресою.

Гаррі також порівняв Меган зі своєю матір’ю, принцесою Діаною, яка загинула в автокатастрофі під час переслідування папараці в 1997 році.

“У ній така ж теплота”, — сказав він у першому епізоді.

Випуск серіалу відбувся після періоду, здавалося б, розморожування відносин між Гаррі та його родиною після смерті королеви у вересні. Гаррі та Вільям знову зібралися для прогулянки та інших публічних виступів у період трауру, що настав після цього, і король Чарльз III використав свою першу промову як монарх, щоб “висловити [свою] любов до Гаррі та Меган, оскільки вони продовжують будувати своє життя за кордоном. .”

Але нова напруженість може виникнути, коли друга частина документального фільму вийде в ефір наступного тижня, в якій, як очікується, буде детально описано їхній розрив із сім’єю та переїзд до США. Мемуари Гаррі під назвою “Spare” мають вийти в січні.

Королівське джерело спочатку CNN повідомило, що ані Букінгемський палац, ані Кенсінгтонський палац, ані будь-які члени королівської родини не зверталися за коментарем щодо змісту серіалу. У документальному фільмі Netflix відзначається, що члени британської королівської родини “відмовляються коментувати вміст”.