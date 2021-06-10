Герцоги Сассекські принц Гаррі та Меган Маркл погрожують судом британській телерадіомовній корпорації BBC через публікацію про ім’я їхньої новонародженої доньки.

Про це повідомляє видання Deadline.

Зазначається, що BBC отримала листа від адвокатів Маркл та принца Гаррі, у якому йдеться про одну з публікацій. Зокрема, юристи сповістили, що Меган та Гаррі обурені поширенням інформації про те, що вони нібито назвали доньку Лілібет (домашнім дитячим прізвиськом Єлизавети II), не отримавши схвалення королеви.

Цю публікацію герцоги вважають “фальшивою й такою, що дискредитує”.

При цьому представники пари відмовляються коментувати зміст листа.

Раніше повідомлялося, що британський принц Гаррі та герцогиня Сассекська Меган Маркл стали батьками вдруге.

Дівчинку назвали Лілібет Діана Маунтбеттен-Віндзор – на честь прабабусі Єлизавети, яку в дитинстві називали Лілібет, і бабусі, принцеси Діани.