Герцоги Кембридзькі принц Вільям та Кейт Міддлтон подарунком привітали доньку принца Гаррі та Меган Маркл Лілібет з народженням.

Про це повідомляє видання The Mirror.

Відомо, що першою про народження дівчинки дізналася королева Єлизавета II. Меган та Гаррі особисто зателефонували їй та сповістили про народження правнучки.

Своєю чергою королева сповістила про цю радісну подію членів сім’ї. Перші фото новонародженої Лілібет вже бачили Кейт Міддлтон та принц Вільям.

У своєму офіційному Instagram-акаунті подружжя привітало принца Гаррі та Меган Маркл з народженням доньки.

“Ми всі раді щасливій новині про народження малятка Лілі. Вітаємо Гаррі, Меган та Арчі, – написало подружжя.

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Водночас видання з посиланням на інсайдерів зазначає, що Вільям й Кетрін вже відправили Лілі подарунок. Що саме – наразі невідомо.

Раніше повідомлялося, що британський принц Гаррі і герцогиня Сассекська Меган Маркл стали батьками вдруге.

Дівчинку назвали Лілібет Діана Маунтбеттен-Віндзор – на честь прабабусі Єлизавети, яку в дитинстві називали Лілібет, і бабусі, принцеси Діани.

36-річний Гаррі і 39-річна Меган вже виховують дворічного сина – Арчі.