Світлини з’явилися в Instagram-акаунті принцеси.
Нещодавно принцеса із сином відвідала Грін-парк у Лондоні, де проходить виставка фігур слонів. Біля експонатів Євгенія зробила кілька фото із 4-місячним Августом.
Принцеса розповіла, що митці назвали маленьке слоненя з цієї виставки Ассамом Августом. Тому вона вирішила познайомити свого сина Августа із цим милим творінням.
Про те, що донька другого сина британської королеви принца Ендрю та її чоловік чекають на первістка стало відомо у вересні. Немовля стало дев’ятим правнуком королеви.
- Принцеса Євгенія Йоркська вийшла заміж за свого коханого Джека Бруксбенка, з яким зустрічалася близько 7 років, у жовтні 2018 року.
- Раніше онучка королеви Єлизавети принцеса Євгенія показала нові зворушливі знімки свого первістка.