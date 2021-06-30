Світлини з’явилися в Instagram-акаунті принцеси.

Нещодавно принцеса із сином відвідала Грін-парк у Лондоні, де проходить виставка фігур слонів. Біля експонатів Євгенія зробила кілька фото із 4-місячним Августом.

Принцеса розповіла, що митці назвали маленьке слоненя з цієї виставки Ассамом Августом. Тому вона вирішила познайомити свого сина Августа із цим милим творінням.

Про те, що донька другого сина британської королеви принца Ендрю та її чоловік чекають на первістка стало відомо у вересні. Немовля стало дев’ятим правнуком королеви.