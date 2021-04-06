Принци Гаррі та Вільям «відклали конфлікт» заради скульптури принцеси Діани

Про це повідомляє американський журнал Vanity Fair.

Річ у тім, що 1 липня принцесі Діані могло б виповнитися 60 років. У цей день в Кенсингтонському палаці відкриють статую матері Вільяма та Гаррі.

За даними видання, скульптор активно обговорював проєкт створення статуї з Вільямом та Гаррі. Однак після інтерв’ю Опрі Вінфрі відносини між братами погіршилися. Відкриття скульптури опинилося під загрозою.

Інсайдер підтвердив виданню, що брати возз’єдналися задля реалізації цього проєкту. Вони обидва “відклали конфлікт” та комунікують зі скульптором.

“Згода була підписана Вільямом і Гаррі, це я точно знаю. Я знаю, що він (скульптор, – ред.) справді тісно співпрацює з чоловіками, і я думаю, що це буде неймовірно”, – повідомило джерело.

Королівські інсайдери також підтвердили виданню, що обидва брати сповнені рішучості завершити проєкт попри будь-які міжособистісні драми. Тимчасовому примиренню братів посприяла їхня двоюрідна сестра Зара Тіндолл.

Водночас інсайдери назвали малоймовірним щире примирення братів 1 липня. Очевидно, вони з’являться на публіці для вшанування пам’яті матері. Емоційно вони дуже далекі.

“Їхні стосунки на дні. Вільям злиться на Гаррі після інтерв’ю Опри. Він такий злий на нього, що наразі абсолютно немислимо, щоб вони щасливо возз’єдналися і стояли разом при відкритті статуї принцеси Діани. Потрібно провести багато роботи, щоб все виправити, щоб вони могли виступити єдиним фронтом”, – повідомило інформоване джерело.