Про це Потап розповів на своїй Instagram-сторінці.
3 листопада у мікроблозі репера з’явилося його фото з NK. Подружжя позувало на фоні хмарочоса та вечірнього міста. Чоловік підписав фото прапором Японії та позначив геолокацію – Токіо.
Переглянути цей допис в Instagram
Вже за лічені хвилини українські ЗМІ почали публікувати інформацію про те, що Каменських та Потапенко попри карантин вирушили у Японію. Однак за коментарями до самого Потапа ніхто не звертався.
Через кілька годин репер записав відеозвернення, у якому висміяв журналістів за публікацію фейкової інформації. За його словами, фото зроблене біля ТЦ “Гулівер” у Києві.
Репер зізнався, що свідомо підписав фото прапором Японії, щоб перевірити професійність журналістів. Однак цей тест склали не всі.
Переглянути цей допис в Instagram
- 8 жовтня українська співачка Настя Каменських отримала іменну зірку на Площі зірок у Києві. Привітати та підтримати співачку прийшли десятки прихильників. Площа зірок розташована в центрі Києва уздовж бульвару Лесі Українки, вулиці Еспланадної та Спортивної площі.
- 7 липня президент Володимир Зеленський вручив державні нагороди, якими були ушановані видатні українці з нагоди Дня Конституції за значний особистий внесок у державне будівництво, зміцнення нацбезпеки, науково-технічний і культурно-освітній розвиток України. Олексію Потапенку президент надав почесне звання “Заслужений артист України”.
- Настя Каменських привітала свого чоловіка Олексія Потапенка (Потапа) з отриманням звання “Заслуженого артиста України”.