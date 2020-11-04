Український репер Потап та його дружина, співачка NK розіграли журналістів та висміяли їх за неуважність.

Про це Потап розповів на своїй Instagram-сторінці.

3 листопада у мікроблозі репера з’явилося його фото з NK. Подружжя позувало на фоні хмарочоса та вечірнього міста. Чоловік підписав фото прапором Японії та позначив геолокацію – Токіо.

Переглянути цей допис в Instagram 🇯🇵 @kamenskux Допис, поширений Oleksii Potapenko (@realpotap) 2 Лис 2020 р. о 9:39 PST

Вже за лічені хвилини українські ЗМІ почали публікувати інформацію про те, що Каменських та Потапенко попри карантин вирушили у Японію. Однак за коментарями до самого Потапа ніхто не звертався.

Через кілька годин репер записав відеозвернення, у якому висміяв журналістів за публікацію фейкової інформації. За його словами, фото зроблене біля ТЦ “Гулівер” у Києві.

Репер зізнався, що свідомо підписав фото прапором Японії, щоб перевірити професійність журналістів. Однак цей тест склали не всі.

Переглянути цей допис в Instagram Привет Журналистам и Читателям из Японии 🇯🇵👀 @kamenskux Допис, поширений Oleksii Potapenko (@realpotap) 3 Лис 2020 р. о 10:03 PST