Про це повідомляє видання Goal.
Зазначимо, що американський виробник напоїв є спонсором турніру, тож перед учасниками пресконференцій на стіл ставлять його продукцію.
Однак Роналду – прихильник здорового способу життя. Ймовірно, саме тому йому не сподобалися пляшки з Coca-Cola на пресконференції.
Він сів за стіл й одразу ж відсунув убік дві пляшки з Coca-Cola.
“Пийте воду”, – звернувся Роналду до присутніх.
Також зірковий футболіст зневажливо згадав назву американської компанії.
Do NOT put Coca Cola in front of Cristiano Ronaldo 😠
This is absolutely brilliant 🤣 pic.twitter.com/bw9FYlTOI4
— Goal (@goal) June 15, 2021
- Португальський футболіст Кріштіану Роналду виставив на продаж розкішну квартиру в Trump Tower. Однак Роналду втратить величезні гроші, адже не зможе продати цю квартиру за таку ж суму. Наразі покупці пропонують лише 7,75 млн доларів.