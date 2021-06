Про це повідомляє видання Goal.

Зазначимо, що американський виробник напоїв є спонсором турніру, тож перед учасниками пресконференцій на стіл ставлять його продукцію.

Однак Роналду – прихильник здорового способу життя. Ймовірно, саме тому йому не сподобалися пляшки з Coca-Cola на пресконференції.

Він сів за стіл й одразу ж відсунув убік дві пляшки з Coca-Cola.

Також зірковий футболіст зневажливо згадав назву американської компанії.

Do NOT put Coca Cola in front of Cristiano Ronaldo 😠

This is absolutely brilliant 🤣 pic.twitter.com/bw9FYlTOI4

— Goal (@goal) June 15, 2021