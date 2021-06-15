Про це повідомляє видання Goal.

Зазначимо, що американський виробник напоїв є спонсором турніру, тож перед учасниками пресконференцій на стіл ставлять його продукцію.

Однак Роналду – прихильник здорового способу життя. Ймовірно, саме тому йому не сподобалися пляшки з Coca-Cola на пресконференції.

Він сів за стіл й одразу ж відсунув убік дві пляшки з Coca-Cola.

“Пийте воду”, – звернувся Роналду до присутніх.

Також зірковий футболіст зневажливо згадав назву американської компанії.

  • Португальський футболіст Кріштіану Роналду виставив на продаж розкішну квартиру в Trump Tower. Однак Роналду втратить величезні гроші, адже не зможе продати цю квартиру за таку ж суму. Наразі покупці пропонують лише 7,75 млн доларів.