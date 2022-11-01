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Письменник Стівен Кінг пригрозив залишити Twitter через «галочку» за підписку

Американський письменник Стівен Кінг обурився через наміри нового власника Twitter Ілона Маска запровадити плату з користувачів за верифікацію. Письменник пригрозив залишити соцмережу, якщо доведеться платити 20 доларів за синю "галочку".

Вівторок, 1 листопада 2022, 17:45
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Фото: The Independent

Про це написав письменник у своєму Twitter.

Раніше американський мільярдер Маск повідомив, що планує стягувати 20 доларів на місяць за верифікацію. Багато користувачів не сприйняли ініціативу, зокрема Стівен Кінг. У письменника у соціальній мережі 6,9 мільйона підписників.

“20 доларів на місяць, щоб зберегти мій синій значок? Чорт забирай, вони повинні заплатити мені. Якщо це введуть, я піду”, — заявив Кінг.

Ілон Маск відповів письменнику. Він заявив, що щойно придбаній компанії треба платити за рахунками, відтак почав торгуватися.

“Нам потрібно якось платити за рахунками! Twitter не може повністю покладатися на рекламодавців. Як щодо 8 доларів?” — написав Маск.

Фото: Стівен Кінг / Twitter

Бізнесмен додав, що пізніше планує пояснити користувачам, для чого Twitter братиме гроші за верифікацію. Нині він зазначив, що таке необхідно, щоб позбутися “ботів і тролів”.

“Я докладніше поясню причини до того, як це реалізують. Це – єдиний спосіб перемогти ботів і тролів”, — написав Маск.

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