Про це музиканти повідомили на офіційній сторінці в Twitter.

У своєму повідомленні Radiohead оголосили, що новинка доступна для попереднього замовлення на сайті wasteheadquarters.com.

“Нудьгуєш? Нічого робити? Все дістало? По ТБ нічого немає. Не може бути! Що робитимеш? Тобі потрібен пазл. Детальніше, докладніше! Пазл від Radiohead. У ньому багато, багато шматочків? Тисяча. Він правда складний і відніме купу часу ? Думаю, так. Звучить що треба! Він бюджетний? Залежить від твоїх фінансів. А раптом мені знову стане нудно, коли я його зберу? Так, швидше за все. Приголомшливо!”, — зазначили учасники Radiohead в описі товару.