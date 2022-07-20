Українська співачка та модель Даша Астаф’єва порадила українці Регіні Тодоренко, яка дала ім’я синові Мир та продовжує замовчувати повномасштабне вторгнення Росії на територію України назвати сина Путіним.

Відповідну публікацію вона зробила на своїй сторінці у Twitter.

Поки ще не піздно, раджу рыгыні тодоренко новонародженого сина переназвати з «Мір» на «путін» Так краще.

З якого біса ти чмоня можеш навіть вимовляти це слово?? — Дарія Астаф‘єва (@DariiaAstafieva) July 20, 2022

У своєму дописі Даша Астаф’єва зазначила, що поки ще не пізно, Регіні Тодоренко варто переназвати новонародженого сина та замість ім’я Мир дати ім’я Путін.

“Раджу Регіні Тодоренко новонародженого сина переназвати з “Мір” на “Путін”. Так краще. З якого біса ти чмоня можеш навіть вимовляти це слово?”, – йдеться у публікації співачки.

Також Даша Астаф’єва опублікувала в Instagram свою реакцію на бажання Регіни Тодоренко видати книжку дитячих казок “про кумедну Регіну Мандрівницю, яка так любить рятувати світ”.

“Мішель надихнув мене на написання книжки казок. Мені так захотілося передати йому всі знання, враження, емоції, пережиті за роки подорожей, що кожного вечора придумувала для нього історію про кумедну Регіну Мандрівницю, яка так любить рятувати світ. І незабаром я прийняла рішення написати для нього книжку казок”, – розповіла Тодоренко у своєму телеграм-каналі.

Натомість Даша Астаф’єва зазначила: “Казки про те, як ти мовчиш увсеь час про повномасштабну війну, поки наших дітей та рідних вбивають?”

Нагадаємо, що українка Регіна Тодоренко, яка родом з Одеси продовжує мовчати про повномасштабне вторгнення Росії в Україну та будувати свою кар’єру у РФ.

Зазначимо, що після 24 лютого, вона потрапила до списку артистів на платформі theylovewar.com, які підтримують повномасштабну війну Росії проти України. У список вносять тих, хто підтримує або мовчить про широкомасштабну війну, поширює фейки та замовчує дії країни-агресора.