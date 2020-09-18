Про це пише Hypebeast.
Зазначається, що у Рафа Сімонса ніколи не було жіночої лінії в рамках власного бренду, хоча дизайнер багато працював саме з жіночою модою. Зокрема, раніше Сімонс придумував жіночі речі для Jil Sander, Dior і Calvin Klein.
Крім того, зараз деякі рітейлери, серед яких – Matchesfashion, продають обрані моделі з чоловічих колекцій Raf Simons у відділах для жінок.
Дебютний показ нової колекції пройде 23 жовтня – жіночу колекцію покажуть разом з чоловічою. В якому форматі відбудеться шоу наразі невідомо.
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- У лютому 2020 року бельгійський дизайнер Раф Сімонс став креативним директором Prada.