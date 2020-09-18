Про це пише Hypebeast.

Зазначається, що у Рафа Сімонса ніколи не було жіночої лінії в рамках власного бренду, хоча дизайнер багато працював саме з жіночою модою. Зокрема, раніше Сімонс придумував жіночі речі для Jil Sander, Dior і Calvin Klein.

Крім того, зараз деякі рітейлери, серед яких – Matchesfashion, продають обрані моделі з чоловічих колекцій Raf Simons у відділах для жінок.

Дебютний показ нової колекції пройде 23 жовтня – жіночу колекцію покажуть разом з чоловічою. В якому форматі відбудеться шоу наразі невідомо.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Raf Simons Official (@rafsimons) 17 Сен 2020 в 7:50 PDT