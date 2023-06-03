У соціальних мережах почалась дискусія, оскільки деякі користувачі вважають голівудського актора Раяна Гослінга "занадто старим", щоб грати ляльку Кена у новому фільмі "Барбі".

Джерело: CNN

Почалась суперечка ще у квітні, коли був оприлюднений перший трейлер фільму “Барбі”. Проте актор з гумором відреагував на критику:

“Якщо люди не хочуть гратися з моїм Кеном, є багато інших Кенів, з якими можна гратись”, — відповів Гослінг.

Далі він сказав, що вважає цю дискусію “смішною”, враховуючи, що “протягом 60 років Кен працював на пляжі” і що “всім підходило, що він мав роботу, яка нічого не означає”.

Раян зазначив, що раніше нікого не турбував Кен: “Вас ніколи він не хвилював”. Проте, людина, яка дуже переживає за Кена зараз, — це Гослінг, який зі сміхом зізнався, що тепер відчуває себе “представником” ляльки.

Актор також розповів про те, як його дві доньки граються з ляльками Барбі та Кена.

“Одного разу я бачив Кена обличчям у багнюці біля роздавленого лимона”, — додавши, що таке видовище надихнуло його на думку: “Історію цього хлопця потрібно розповісти”.

Фільм “Барбі” вийде на екрани 21 липня.