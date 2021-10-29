Канадський актор Раян Рейнольдс розповів про тривоги, з якими він зіштовхується.

Про це йдеться в новому інтерв’ю актора для американської газети The Wall Street Journal.

44-річний канадський актор, відомий ролями у фільмах “Король вечірок” та “Дедпул”, Раян Рейнольдс розповів про свої тривоги.

Так, актор поділився, що зазвичай “бере на себе більше, аніж може”. Зокрема, це стосується балансу між роботою та особистим життям.

Він розповів, що стикається з занепокоєнням, оскільки намагається втримати баланс

“Я думаю, що, можливо, це просто канадська чутливість: “Ну, я сказав, що збираюся, тому я повинен це зробити”. Іноді я буду робити це ціною власного добробуту”, — пояснив актор.

Раян додав, що “зациклюється на речах, а це свого роду двигун тривоги” і часм він міг не спати вночі “згортаючи й розгортаючи всі можливі сценарії”.

Він також зізнався, що схильний прикривати тривогу роботою і, меншою мірою, досягненнями. Тому іноді Рейнольдсу “хочеться поставити галочки”, але тепер його ціль – не галочка.

“Моя мета – бути максимально присутнім, а не просто поставити галочку, щоб зробити це. Я повністю сприймаю і живу цим прямо зараз”, – заявив Раян Рейнольдс.

Він радить використовувати такий метод іншим, адже це “дивовижно”

Зауважимо, що нещодавно актор повідомляв, що хоче більше зосередитися на присутності у своєму особистому житті.