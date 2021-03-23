Актор Райан Гослінг був помічений в гримі на знімальному майданчику фільму "Сіра людина" - він виглядав закривавленим і побитим.

Про це повідомляє портал Just Jared.

У якийсь момент між дублями Райан зробив кілька віджимань, щоб не втрачати форму.

“Сіра людина” – фільм братів Руссо, заснований на романі Марка Гріні. Картина розповість про протистояння колишніх колег – професійних убивць Корте Джентрі і Ллойд Хансеном.

Крім Гослінга, у фільмі зіграють такі зірки, як Кріс Еванс, реге Пейдж, Ана де Армас, Біллі Боб Торнтон, Елфрі Вудард, Джессіка Хенвік, Вагнер Моура, Дхануша і Джулія Баттерс і інші.

На сьогодні це буде найбільш бюджетний фільм Netflix – для його реалізації стрімінгова платформа виділила рекордні для себе 200 мільйонів доларів.

Дата випуску фільму поки невідома.