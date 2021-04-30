Про це він написав в Twitter.
Нова екранізація “Мортал Комбат” вже з’явилася в прокаті, а його фанати вже очікують вихід наступної картини.
Фанати фільму хочуть, аби Джоні Кейджем в сиквелі був Рейнольдс.
Він відреагував миттєво.
Рейнольдс опублікував рекламний постер Mint Mobile зі своїм обличчям на тілі Джоні Кейджа.
What do I do with casting rumors and wireless competitors upset that @usnews just named @Mintmobile 2021's best cell phone plan?
Finish ‘em!! pic.twitter.com/RlAVA8iAzq
— Ryan Reynolds (@VancityReynolds) April 28, 2021
Джоні Кейдж був у фільмі 1995 року і фанати розчарувались, коли дізналися, що героя не буде в новій картині.
Однак, поки ще не було анонсу нового фільму.
- Бетті, однорічна дочка голлівудських акторів Раяна Рейнольдса і Блейк Лайвлі, без кінця і краю слухає популярну дитячу пісеньку Baby Shark. Батьки вже втомилися від нескінченного прослуховування пісні і придумали спосіб, як відучити дитину від неї.