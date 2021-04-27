Про це повідомляє видання Just Jared.

44-річний актор “Дедпула” опублікував в Instagram кумедний пост про свою з Блейк Лайвлі однорічної дочки: “Моя однорічна дочка мала Baby Shark. Весь день. Кожен день. Є тільки один спосіб виправити це”.

Рейнолдс вирішив подивитися разом з дитиною фільм жахів про акул-вбивць The Shallows ( “Мілина”, 2016) з Блейк Лайвлі в головній ролі.

 

Переглянути цей допис в Instagram

 

Допис, поширений Ryan Reynolds (@vancityreynolds)

Можливо, актор пожартував і не буде дивитися такий фільм з дитиною, адже він явно не для дітей.