Бетті, однорічна дочка голлівудських акторів Раяна Рейнольдса і Блейк Лайвлі, без кінця і краю слухає популярну дитячу пісеньку Baby Shark. Батьки вже втомилися від нескінченного прослуховування пісні і придумали спосіб, як відучити дитину від неї.

Про це повідомляє видання Just Jared.

44-річний актор “Дедпула” опублікував в Instagram кумедний пост про свою з Блейк Лайвлі однорічної дочки: “Моя однорічна дочка мала Baby Shark. Весь день. Кожен день. Є тільки один спосіб виправити це”.

Рейнолдс вирішив подивитися разом з дитиною фільм жахів про акул-вбивць The Shallows ( “Мілина”, 2016) з Блейк Лайвлі в головній ролі.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Ryan Reynolds (@vancityreynolds)

Можливо, актор пожартував і не буде дивитися такий фільм з дитиною, адже він явно не для дітей.