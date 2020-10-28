У неділю, 25 жовтня, президент США Дональд Трамп та перша леді Меланія Трамп традиційно відсвяткували Хелловін у Білому домі. Епідемія коронавірусу внесла свої корективи у традиційне святкування, але Дональд та Меланія вирішили не скасовувати заплановане дійство.

Про це повідомляє Associated Press.

В гості до президента США прийшли сотні супергероїв, єдинорогів, скелетів та навіть мініатюрні копії Дональда та Меланії.

Традиційно президент та перша леді особисто роздають дітлахам цукерки, але цього року подружжя вирішило не ризикувати здоров’ям дітей. Дональд та Меланія Трамп зустріли гостей, помахали рукою та підбадьорили їх компліментами.

Особливо їм сподобалась пара дітей, які одягнулися в образи президента США та першої леді.

Гості від двох років повинні були одягнути маски, а також дотримуватися соціальної дистанції. Однак сам Трамп з дружиною з’явилися перед публікою без масок та рукавичок. Меланія обрала для святкування класичні човники у золотому кольорі та замшеве пальто кольору осіннього листя.

Фасад Білого дому цьогоріч прикрасили хризантемами, гарбузами та навіть надувними ракетами NASA.