Гурт Rammstein повідомив про додаткові концерти в рамках запланованого туру Europe Stadium Tour у 2022 році.

Про це повідомляється в Instagram-акаунті гурту.

Додаткові концертиах в рамках запланованого туру Europe Stadium Tour у 2022 році відбудуться:

15.05.2022 Прага, Аеропорт Летняни

26.05.2022 Клагенфурт, Стадіон Вертерзее

05.07.2022 Неймеген, Goffertpark

04.08.2022 Остенде, Park De Nieuwe Koers

Офіційний продаж квитків почнеться в середу, 19 травня 2021 року в 15:00 CEST (Центральноєвропейський літній час).

Інформація та посилання на квитки на http://rammstein.com/tickets.

Члени фан-клубу Rammstein “LIFAD” мають можливість купувати квитки виключно з з 15:00 понеділка, 17 травня 2021 року до 15:00 вівторка, 18 травня 2021 року.

Оскільки це обмежена кількість квитків дл членів клубу “LIFAD”, немає ніякої гарантії, що кожен член “LIFAD” зможе купити квитки в рамках попереднього продажу фан-клубу. З членами “LIFAD” зв’яжуться окремо по електронній пошті.

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