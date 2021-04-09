Про це повідомляє американський журнал People.

“Welcome 2 America” – це “потужна творча заява, в якій документуються турботи, надії і бачення Прінса щодо мінливого суспільства, і провіщає епоха політичного розколу, дезінформації та відновлення боротьби за расову справедливість”.

У 2010 році Прінс виступив в декількох містах США з однойменним концертним туром, але до сих пір альбом так і не вийшов. Тому “Welcome 2 America” буде включати невиданий концерт Прінса з шоу співака 28 квітня 2011 року в The Forum в Каліфорнії.