Актуальний драматичний серіал про канал новин, який переформатували в першому сезоні у відповідь на рух #MeToo, зазнав змін і в другому сезоні - цього разу вже через пандемію.

Про це пише американське видання The New York Times.

Знімання другого сезону “Ранкового шоу”, зіркового серіалу Apple TV + про ток-шоу в стилі “Доброго ранку, Америко”, у березні 2020 року тривали вже як шість тижнів, коли розпочалась пандемія.

“Це було в середу ввечері, і ми обговорювали сцену, в якій я мала зніматись наступного дня”, – згадує Дженніфер Еністон, яка грає одну з ведучих вигаданого шоу, а також є продюсером серіалу. “Ми отримали листи про те, що великі компанії зупиняють роботу через локдаун. А потім дізналися, що захворіли Том Генкс і Ріта Вілсон”.

Знімати припинили 11 березня, актори та знімальна група роз’їхалися, а продюсери замислилися, як продовжити шоу.

Вони працювали дистанційно та вирішили переробити сезон. Тоді нагальним виявилось питання – як ввести тему коронавірусу в сюжетну лінію. Пандемія тільки почалася, і ніхто не знав, що буде далі. Це було дзеркальним повторенням ситуації з першим сезоном, коли #MeToo movement змусив переінакшити сценарій.

“Ранкове шоу” презентували як один з основних серіалів 2019 року на новому стримінговому сервісі Apple TV+. Серіал було створено за сюжетом публіцистичної книжки Брайана Стелтера “Вершина ранку”, що розповідала про жорстокі реалії ранкового телебачення.

“Чи зможемо ми просто проігнорувати пандемію?”. Тотальний локдаун змусив сценаристів шоу на чолі з Керрі Ерін повернутися до роботи та переписати сценарій.

“Наше шоу про актуальність, воно показує світ таким, яким він є, тому постало питання, чи зможемо ми просто ігнорувати всі ці події”, – стверджує Майкл Елленберг, виконавчий продюсер та директор студії Media Res, яка знімає серіал. Вирішили, що це буде неможливо.

“Ми повинні звертати увагу на те, що відбувається навколо нас, і найголовнішим викликом стало питання, як це, власне, зробити. Керрі зовсім не переймалася майбутнім, наприклад, скільки триватиме пандемія, чи закінчиться вона, яким буде світ після неї”, – додає Елленберг.

“Ми вирішили показати стрімкий розвиток пандемії та світ на пороховій бочці”. Події другого сезону розгортаються в перші три місяці 2020 року. Вірус уже вразив Китай і повільно набирає обертів, аби полонити весь світ. Водночас настає і критичний момент для багатьох героїв, вони перебувають у пошуках себе та переживають зміни, пов’язані з расовими питаннями, роботою та дозвіллям.

“Перший сезон був про #MeToo movement та наслідки цього явища – зміни парадигми та розуміння світу”, – розповідає Мімі Ледер, режисерка і виконавча продюсерка серіалу. “Другий сезон присвячено ідентичності. Ми ставимо багато складних запитань щодо культури, сексуальності, раси тощо. Наші персонажі запитують себе, ким вони є насправді”.

У час, коли потрібно бути сміливим, щоб визнати існування сексуальних домагань, “Ранкове шоу” безпосередньо занурюється в цю проблему. Молодші герої конфліктують зі старшими, зіштовхуються різні думки щодо норм належної поведінки.

“Питання в тому, як нам стати добрішими одне до одного?” Про це в інтерв’ю говорить Різ Візерспун, яка є ще й виконавчою продюсеркою серіалу.

“Що робити з людьми, які щиро розкаялися або вчинили злочини, які можна простити? Я думаю, що ми, як суспільство, ще не розв’язали ці питання”. “Вигадані зміни в шоу відображають реальні зміни у світі”, – стверджує Візерспун.

За її словами, зараз перед зніманням проводять обов’язкові тренінги, де вчать, як протистояти цькуванню та домаганням – про таке важко було уявити ще кілька років тому. “Набагато більше уваги приділяється емоційному стану людей”, – додає вона. “Створюється відчуття безпечного середовища. Усе це досить складно, але я вдячна за почуття безпеки на “робочому місці”.

Знімання поновилися восени 2020 року, ще до того, як з’явилися вакцини проти Covid-19.

Деякі актори та члени знімальної групи поїхали, бо вважали роботу небезпечною, і вже не повернулися. Знімальний процес зупинявся ще кілька разів – не через хвороби, а через обмеження уряду.

Як і в інших шоу, знятих під час пандемії, тут дотримувалися суворих протоколів щодо тестування та санітарних норм, засобів захисту та поводження на знімальному майданчику, навіть тоді, коли герої були без масок у момент знімання своїх сцен.

Еністон каже, що процес був непростим, а значущість теми ще більше його ускладнювала. (У сезоні багато конфліктів, переосмислень, зламів та драматизму).

“Як людина, яка зазвичай бере все близько до серця, я була дуже розчулена”, – говорить вона. “Мені треба було кілька тижнів, щоб виплакатися від усіх емоцій”.

Новин щодо третього сезону “Ранкового шоу” поки немає, але зрозуміло, що матеріалу вдосталь, зважаючи на те, яку травму герої пережили у 2020 році.

Крім пандемії, досі залишається відкритим питання про те, що відбувається з людьми, які потрапили в епіцентр публічних скандалів. “Я сподіваюся, що ми не будемо квапитися і утримаємося від поквапливих рішень. Адже, щоб людина зникла, сьогодні досить натиснути кнопку”, – каже Еністон.