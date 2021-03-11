Про це вона розповіла на своїй сторінці в Instagram.

“Сильвестр Аполлон Бір приєднався до нас на Землі. Він з’явився 8 березня 2021 найнереальнішого, найкрасивішого та наповненого любов’ю ранку у моєму житті”, — написала Ратаковскі, додавши фото, на якому годує дитину грудьми.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Emily Ratajkowski (@emrata)