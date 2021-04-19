“Якщо здається, що я весь час годую грудьми, це тому, що це так і є”, — зіронізувала Ратаковскі.

У коментарях прихильники зірки підтримують її, зазначаючи, що материнство дійсно схоже на повний робочий день. Вони також діляться досвідом виховання дітей, милуються малюком моделі, розповідають про власне бажання стати батьками тощо.

Нагадаємо, Емілі Ратаковскі вийшла заміж за Себастіана Беар-МакКларда у 2018 році. 27 жовтня модель та акторка оголосила, що чекає на первістка, з’явившись у фотосесії для модного журналу Vogue та опублікувавши короткометражку про свою вагітність.

Пізніше Ратаковскі заявила, що вони з чоловіком не нав’язуватимуть своїй майбутній дитині гендерні стереотипи. Їхній малюк сам обере собі стать до 18 років.

Напередодні пологів Ратаковскі влаштувала ню-фотосесію та поділилася враженнями про вагітність.