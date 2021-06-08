Ратаковскі поділилася кадрами відпочинку з маленьким сином

Фото з’явилися в Instagram моделі.

Зокрема, перед своїм днем народження, який Ратаковскі відсвяткувала вчора, 7 червня, вона опублікувала фото, на яких позує зі своїм первістком.

Зазначимо, що модель та її син вдягнули пляжний одяг з однаковим принтом. Знаменитість обрала для відпочинку доволі відвертий купальник, продемонструвавши ідеальну фігуру після пологів, а сина вдягнула у шорти. При цьому Емілі вирішила поки не показувати фоловерам обличчя дитини.

На одній з фото цієї серії позаду видно чоловіка у таких же шортах, як в маленького сина моделі. Ймовірно, це чоловік Ратаковскі – Себастіан Беар-МакКлард.

“Напередодні дня народження з партнером для відпочинку, про якого я мріяла”, – написала Ратаковскі.

Додамо, що у день свого народження зірка поділилася ще кількома серіями фото у купальнику, демонструючи ідеальний живіт всього через три місяці після народження сина.