Ратаковскі поділилася кадрами відпочинку з маленьким сином

Фото з’явилися в Instagram моделі.
Зокрема, перед своїм днем народження, який Ратаковскі відсвяткувала вчора, 7 червня, вона опублікувала фото, на яких позує зі своїм первістком.
Зазначимо, що модель та її син вдягнули пляжний одяг з однаковим принтом. Знаменитість обрала для відпочинку доволі відвертий купальник, продемонструвавши ідеальну фігуру після пологів, а сина вдягнула у шорти. При цьому Емілі вирішила поки не показувати фоловерам обличчя дитини.
На одній з фото цієї серії позаду видно чоловіка у таких же шортах, як в маленького сина моделі. Ймовірно, це чоловік Ратаковскі – Себастіан Беар-МакКлард.
“Напередодні дня народження з партнером для відпочинку, про якого я мріяла”, – написала Ратаковскі.
Додамо, що у день свого народження зірка поділилася ще кількома серіями фото у купальнику, демонструючи ідеальний живіт всього через три місяці після народження сина.
- Емілі Ратаковскі вийшла заміж за Себастіана Беар-МакКларда у 2018 році. 27 жовтня модель та акторка оголосила, що чекає на первістка, з’явившись у фотосесії для модного журналу Vogue та опублікувавши короткометражку про свою вагітність.
- Пізніше Ратаковскі заявила, що вони з чоловіком не нав’язуватимуть своїй майбутній дитині гендерні стереотипи. Їхній малюк сам обере собі стать до 18 років.
- Напередодні пологів Ратаковскі влаштувала ню-фотосесію та поділилася враження про вагітність.
- 8 березня Ратаковскі народила первістка.