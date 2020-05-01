Відома американська модель та акторка Емілі Ратаковскі знялася у відвертій фотосесії для нової колекції свого бренду Inamorata.

Фото опубліковані в Instagram-акаунті бренду.

Кілька днів тому модель анонсувала появу нової колекції від свого бренду Inamorata.

“Новий дроп цього тижня”, — написала вона, опублікувавши фото в напівпрозорому кроп-топі та плавках в шоколадному кольорі.

Днем пізніше Ратаковскі показала ще кілька моделей з нової колекції — купальник-бікіні із зав’язками та брючний костюм в рожевому та помаранчевому кольорах.

Також в колекцію увійшов екстравагантний костюм, виконаний з надтонкої сітки.

Ці та інші моделі вже доступні для замовлення на сайті бренду. Вартість новинок — від $65 за купальник до $ 145 за сукню.