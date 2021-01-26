Ратаковскі відповіла на чутки про «уколи краси» під час вагітності

Про це Ратаковскі розповіла в Instagram.
“Мені ніколи не робили ін’єкцій у губи (ніяких претензій до осіб, які додають філери, ви маєте чудовий вигляд!). Але вагітність — це протипоказання для “уколів краси”! Обсяг крові у жінок збільшується на 50%, тому під час вагітності у жінок може виникати набряклість обличчя і губ”, – пояснила модель.
Знаменитість зазначила, що вагітність — це особливий період у житті кожної жінки. Їй подобається те, що зараз відбувається з її тілом.
- 27 жовтня модель та акторка Емілі Ратаковскі оголосила, що чекає на первістка, з’явившись у фотосесії для модного журналу Vogue та опублікувавши короткометражку про свою вагітність.
- Пізніше Ратаковскі заявила, що вони з чоловіком не нав’язуватимуть своїй майбутній дитині гендерні стереотипи. Їхній малюк сам обере собі стать до 18 років.