Ратаковскі відповіла на чутки про «уколи краси» під час вагітності

Відома модель і акторка Емілі Ратаковскі, яка чекає первістка, дала відсіч хейтерам, що поширили чутки про те, що вона під час вагітності робила так звані “уколи краси”.

Про це Ратаковскі розповіла в Instagram.

“Мені ніколи не робили ін’єкцій у губи (ніяких претензій до осіб, які додають філери, ви маєте чудовий вигляд!). Але вагітність — це протипоказання для “уколів краси”! Обсяг крові у жінок збільшується на 50%, тому під час вагітності у жінок може виникати набряклість обличчя і губ”, – пояснила модель.

Знаменитість зазначила, що вагітність — це особливий період у житті кожної жінки. Їй подобається те, що зараз відбувається з її тілом.