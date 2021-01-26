Covid-19 Україна

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Ратаковскі відповіла на чутки про «уколи краси» під час вагітності

Відома модель і акторка Емілі Ратаковскі, яка чекає первістка, дала відсіч хейтерам, що поширили чутки про те, що вона під час вагітності робила так звані “уколи краси”.

Вівторок, 26 січня 2021, 21:01

Про це Ратаковскі розповіла в Instagram.

Мені ніколи не робили ін’єкцій у  губи (ніяких претензій до осіб, які додають філери, ви маєте чудовий вигляд!). Але вагітність — це протипоказання для “уколів краси”! Обсяг крові у жінок збільшується на 50%, тому під час вагітності у жінок може виникати набряклість обличчя і губ”, – пояснила модель.

Знаменитість зазначила, що вагітність — це особливий період у  житті кожної жінки. Їй подобається те, що зараз відбувається з її тілом.

  • 27 жовтня модель та акторка Емілі Ратаковскі оголосила, що чекає на первістка, з’явившись у фотосесії для модного журналу Vogue та опублікувавши короткометражку про свою вагітність.
  • Пізніше Ратаковскі заявила, що вони з чоловіком не нав’язуватимуть своїй майбутній дитині гендерні стереотипи. Їхній малюк сам обере собі стать до 18 років.
Теги: вагітність, Емілі Ратаковскі, умови краси, модель

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