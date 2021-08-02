Про це Вілсон розповіла у прямому ефірі в Instagram.

Зірка каже, що схудла за допомогою правильного харчування та спорту. Її до цього спонукав лікар.

“Коли я розбиралася в питаннях фертильності, лікар сказав: “Що ж, у вас було б набагато більше шансів, якби ви були здорові”. Насправді мене це трохи образило. Я завжди думала, що хоча я і велика, але у будь-якому разі здорова. Ось з чого все почалося: якщо я схудну, це дасть мені більше шансів на отримання яйцеклітин кращої якості й заморозити їх для майбутньої вагітності”, – зізналася акторка.

Раніше співачка Адель кардинально змінила зовнішність. Зірка схудла майже на 50 кілограмів. Раніше вона поділилася секретом успіху.