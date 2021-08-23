Фото редакторка опублікувала в Instagram.

Куртка на Крістін – це пуховики з колаборації бренду Каньє Yeezy з американським Gap. Це куртки, виготовлені з переробленого нейлону, що отримали назву Round Jacket.

Крістін Сентенера називають стилістом YEEZY Каньє Веста, вона є експерткою у царині основних предметів гардероба.

Раніше вона була стилістом Каньє Веста, Кім Кардаш’ян та Estée Lauder. Вона давала консультації Весту для всіх його подіумних колекцій, починаючи з показу навесні 2012 року.

Після Крістін стала консультувати Вірджила Абло в його першій колекції для Louis Vuitton у 2018 році.