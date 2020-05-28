Серію ранніх знімків кіно-легенди Мерилін Монро виставили на онлайн-аукціон. Серед них є відверті фото.

Про це повідомляється на сайті аукціонного будинку Nate D. Sanders.

У продажу з’явилася серія з дев’яти знімків. Серед них кілька фото Монро у відвертих позах і нарядах.

Більшість представлених на аукціоні фотографій були зроблені угорським фотографом Андре де Дінес (André de Dienes) починаючи з 1945 року. Торги проходять онлайн і триватимуть до 28 травня. Ціна на фото кінодіви стартує від 1000 доларів.

Фото: natedsanders

Головним лотом аукціону стало фото Мерилін Монро топлес. Знімок також підписаний засновником журналу Playboy Х’ю Хефнером. Автором зображення став фотограф Ерл Моран. Стартова ціна знімка – 4000 доларів.

Незважаючи на те, що фотографія була зроблена в 1946 році, журнал Playboy опублікував її тільки в 1987-му – до 25-ї річниці смерті американської актриси. Мерилін Монро прикрасила обкладинку журналу в 1953 році, проте Хефнер ніколи особисто з нею не зустрічався.

Фото: natedsanders

Відзначається, що Хефнер в 1992 році заплатив 75 тисяч доларів, щоб бути похованим біля її склепу на Вествудському кладовищі.