Про це співачка написала в Twitter.

“Я пишаюся тим, що нарешті можу презентувати свою першу лінійку одягу, створену разом з Reebok. З нею кожна дівчина зможе відчути себе привабливою та впевненою в собі”, – написала знаменитість.

I want to let y’all know these Reebok fits are designed to snatch you in.They are really tight around the stomach to try to give some shape.Also the tight are made to smooth out Cellulites.I love a nice figure so I try to make something happen no matter what size you are . pic.twitter.com/aJO7AhGenG

— iamcardib (@iamcardib) April 12, 2021