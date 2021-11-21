Електричний літак Spirit of Innovation британської компанії Rolls-Royce розігнався до рекордної серед електричних машин швидкості 623 кілометри на годину.

Про це повідомили у пресслужбі Rolls-Royce.

Компанія подала до Міжнародної авіаційної федерації (FAI) – Всесвітньої федерації повітряних видів спорту, яка контролює та сертифікує світові авіаційні рекорди, інформацію про деякі свої досягнення.

Зокрема, 16 листопада Rolls-Royce вдалося розігнати свій повністю електричний літак Spirit of Innovation до 555,9 км/год, побивши наявний рекорд — 213 км/год.

Тепер компанії вдалося досягти ще видатніших результатів.

“Під час своїх рекордних пробігів літак розвинув максимальну швидкість 623 км/год (387,4 миль/год), що, на нашу думку, робить Spirit of Innovation найшвидшим повністю електричним транспортним засобом у світі”, — заявили в компанії.

Rolls-Royce розробляє Spirit of Innovation у рамках проєкту ACCEL, який фінансує британська влада. Країна прагне до 2050 року зробити всю авіацію країни вуглецево-нейтральною.

Rolls-Royce опублікувала відео, на якому продемонструвала Spirit of Innovation в роботі.