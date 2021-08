#Букви розповідають, як Каньє створював “Donda”.

Народження “Donda”

“Donda” – десятий студійний альбом Каньє Веста, який він назвав на честь своєї мами. Вона пішла з життя у 2007 році у віці 58 років під час ери альбому “Graduation”.

Вперше про новий альбом заговорили у травні минулого року. Тоді кінематографіст Артур Джафа випадково розповів про роботу над проєктом God’s Country під час прямого етеру. Через місяць з’явилася інформація про трек Веста з Тревісом Скоттом “Wash Us In The Blood”. Після цього Каньє підтвердив прийдешній реліз.

Торік у липні репер змінив назву альбому на “Donda”.

Альбом мав вийти ще торік. Проте в особистому житті Веста сталися зміни – він розлучився з бізнесвумен та моделлю Кім Кардаш’ян. Це змусило репера відкласти реліз.

Каньє постійно підігрівав інтерес до прем’єри. Очікувалося, що в альбомі будуть треки з Playboi Carti, Pusha T, Jay-Z, Roddy Ricch, Lil Baby та іншими виконавцями.

В травні Вест опублікував у своєму Instagram скриншот своїх дзвінків. Як виявилося, репер активно спілкувався зі своїм колегою The Weeknd. Зокрема, Вест та The Weeknd телефонували один одному щонайменше тричі.

Репер часто наголошував, що дуже ретельно підійшов до створення альбому. Як істинний митець він переїхав у крихітну кімнату на стадіоні в Атланті, де впродовж кількох місяців творив нову історію.

Гра з фанатами

Вест влаштував аж три презентації альбому. Фанати репера сподівалися, що реліз відбудеться після кожної з них. Однак Каньє влаштував гру з публікою.

Найфеєричнішою вийшла третя презентація “Donda”. Її Каньє влаштував на стадіоні в Чикаго й спровокував справжній інформаційний вибух. А, може, це було сплановано?

По-перше, ЗМІ писали про екстравагантні образи репера, який з’явився на сцені у балаклаві та монотонних луках. Особливу увагу преса звернула й на декорації, адже на сцені з’явилася копія будинку, у якому виріс Каньє.

По-друге, найбільший резонанс викликала поява ексдружини Веста Кім Кардаш’ян. Вона була учасницею перформансу й з’явилася на сцені у весільній сукні. Під час івенту репер підпалив себе. Після цього вийшла Кардаш’ян. Зі сцени вони пішли вже вдвох.

There are no half measures with a @KanyeWest performance. #DONDA pic.twitter.com/jPrFxD5Naa — Photos Of Kanye West (@PhotosOfKanye) August 27, 2021

По-третє, резонанс викликала поява репера DaBaby на тлі його гомофобних заяв, а також Мериліна Менсона, якого кілька жінок звинуватили у насильстві.

Реліз без згоди

У неділю, 29 серпня, Каньє Вест нарешті випустив довгоочікуваний альбом “Donda”. Десятий студійний альбом Веста доступний для прослуховування на стрімінгових сервісах Apple Music, Tidal та Spotify. До ювілейної платівки увійшли 26 композицій, загальна тривалість альбому – понад півтори години.



Але й ця подія не минула без скандалів. Каньє заявив, що стрімінги випустили його альбом без згоди.

За словами виконавця, компанія Universal заблокувала трек “Jail pt 2”. Це трек був записаний разом з репером DaBaby та Мериліном Менсоном.

Крім цього, весь альбом, за словами Веста, опублікували без погодження з ним. Музикант Kevin Abstract (Кліффорд Ян Сімпсон) назвав альбом неймовірним, але потім заявив, що припинить слухати “Donda”, оскільки його опублікували без згоди Каньє, та перепросив.

Видання Variety з посиланням на джерела в компанії повідомило, що там називають заяву Каньє “безглуздою”. У виданні також зазначили, що трек був недоступним до 13:00 за часом Східного узбережжя США (20:00 за київським часом). Найчастіше подібні ситуації виникають у випадках, коли є суперечності щодо авторських прав на твір, або за схожих причин.

Скандал з “Jail pt 2” став не першим, пов’язаним з виходом нового альбому Веста. Раніше репер Soulja Boy (ДеАндре Кортез Вей) заявив, що Вест видалив його куплет з треку “Donda”. Після цього він опублікував запис видаленого фрагменту:

Водночас музикантка та модель Кейлін Руссо зворушливо відреагувала на прем’єру альбому Каньє Веста “Donda”. Дівчина зізналася, що також працювала над його створенням.

“Дякую, Каньє, що взяв мене під своє крило і довірив мені зробити свій внесок у цей альбом. З гордістю можу сказати, що я писала, аранжувала та енергійно сприяла цьому альбому. Більше ніколи в собі не сумніватимусь. З днем “Donda”!” – написала Руссо.

Рекорд “Donda”

Альбом Каньє “Donda” за 24 години набрав 60 мільйонів стрімів на американському Apple Music. Це кращий результат у 2021 році.

Альбом посів перше місце Apple Music в 152 країнах. А на Spotify у “Donda” вже близько 100 мільйонів стрімів у всьому світі.