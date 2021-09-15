Пам'ятні речі з бойовиків Сильвестра Сталлоне, від боксерських рукавичок "Роккі" до пов'язок "Рембо", виставили на аукціон. Організатори сподіваються виручити до $1,5 мільйона.

Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.

500 предметів з особистих архівів Сталлоне включають в себе костюми, реквізит, сценарії, записні книжки та інші пам’ятні речі з найбільш популярних фільмів актора, в тому числі – “Роккі” і “Рембо”, “Скелелаз”, “Нестримні” і “Підривник” .

Основний інтерес представляють боксерські рукавички з “Роккі-3”, вартістю від 10 000 до 20 000 доларів, а також рукописні блокноти з нотатками актора, вартістю від 40 000 до 60 000 доларів.

Шанувальникам “Рембо” пропонується колекція ножів з перших трьох фільмів за ціною від 10 до 20 тисяч доларів за кожен, а також пов’язка на голову, яку носив Сталлоне в “Рембо: Перша кров, частина II”.

На питання, чому актор, якому зараз 75, вирішив продати ці речі, виконавчий директор аукціонного дому Julien’s Auctions Мартін Нолан пояснив, що Сталлоне переїжджає і продає свій будинок.

“Ми оцінюємо продаж в діапазоні $1,0-1,5 мільйона. Це консервативна оцінка аукціону, тому що вони такі знакові, і людям подобаються ці речі”, – додав він.

Зараз колекція знаходиться на попередній експозиції в Лондоні. Продаж “Майна з життя і кар’єри Сильвестра Сталлоне” відбудеться 5 грудня на торгах Julien’s в Беверлі-Хіллз.