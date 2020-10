Про це повідомляє The Hollywood Reporter.

Кертіс Джексон – так звучить справжнє ім’я артиста – буде працювати разом з режисером Елаєм Ротом.

Компанія музиканта G-Unit Film & Television уклала контракт з Arts District Entertainment і студією 3BlackDot на створення трьох картин.

Команда буде знімати стрічки, “які інші бояться створювати”, заявив Рот.

Репер також займеться виробництвом ігор, сувенірів та іншої продукції, що супроводжує майбутні фільми.

Зараз Кертісу Джексону 45 років. Популярність до нього прийшла після випуску альбомів Get Rich or Die Tryin ‘і The Massacre. 50 Cent домігся успіху з обома альбомами, продавши більше 40 мільйонів екземплярів по всьому світу.