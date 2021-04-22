Про це повідомляє американський журнал The Hollywood Reporter.

Фільм розповідає про молоду людину, що мріє добитися успіху в американському футболі. Кар’єра хлопця тільки починає складатися, коли колеги втягують його в небезпечну історію – гравці вирішують обікрасти наживаються коштом спортсменів босів. 50 Сent зіграє лідера футболістів.

Режисером виступить Діон Тейлор (“Небезпечна спокуса”). Сценарій разом з ним написав Джо Бокол.

“50 Сent легендарний, я надзвичайно вражений його карколомною енергією на екрані й здатністю опромінювати кожен кадр, в якому він з’являється. Я щиро вірю, що ця дуже складна роль дозволить всім зрозуміти це”, – говорить Тейлор.

Репер вже знімався в кіно. Він зіграв колишнього злочинця Хашана у франшизі “План втечі” і грабіжника Леві Енсон Ліво в бойовику “Полювання на злодіїв”, а також в серіалах “За життя”, “Влада в нічному місті” та інших.