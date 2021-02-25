Американський репер Даніель Ернандес, відомий під псевдонімами 6ix9ine або Tekashi69, оголосив, що не користуватиметься Instagram та не писатиме музику найближчі пів року.

Відповідний допис розміщено на його сторінці в Instagram.

Митець пояснив, що пауза необхідна йому через те, що останнім часом його життя було сповнене стресу, що позначилося, зокрема, на його вазі.

“Справжня причина, чому я йду з Instagram і музики на 6 місяців, полягає в тому, що у вересні я був найбільшого розміру за весь час — я важив 92,5 кг. І я ніби багато пережив, і я просто постійно їв і їв… Я сказав собі відкласти музику в бік і зосередитися на собі, і ось я сьогодні на 27 кг легший — 63 кг. Якщо підсумувати — будь-кому в житті потрібна перерва”, — написав він.

Репер також закликав усіх вірити в себе, щоб не сталося.

“В хаосі з усього, що відбувається у вашому житті, кажіть собі: “Я контролюю те, що відбувається в моєму житті”. Не дозволяйте нікому казати вам, що те, чого ви хочете, це неможливо”, — додав він.

Підсумовуючи, репер зазначив, що попри перерву у творчості “є і назавжди залишиться королем Нью-Йорку”.

До допису музикант додав серію відео та фото, на яких можна побачити його у різній вазі.

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Нагадаємо, раніше 6ix9ine пішов на угоду зі слідством та визнав себе винним в серії розбоїв, дав свідчення проти колишніх соратників по банді. В грудні 2019 року репер був засуджений на 2 роки. Згодом музиканта перевели під домашній арешт — через астму та епідемії COVID-19. Термін його перебування під домашнім арештом закінчиться 31 липня.